В Днепре охранники рынка избили воровавшего видеокамеры подростка (видео)

Рядом с местом инцидента правоохранители нашли две биты - резиновую и деревянную.

Охранники рынка на улице Образцова в городе Днепр задержали и избили 14-летнего парня, который пытался украсть установленную на киоске камеру видеонаблюдения. Избит был также мужчина, который надоумил подростка на преступление.

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Как сообщает «Информатор», инцидент произошел в ночь на 5 августа. Охранники заметили несовершеннолетнего вора и попытались его задержать. Подростка попробовал отбить мужчина, которому нанесли несколько ударов, после чего вызвали полицию.

Позже выяснилось, что мужчина, которого избили охранники, порекомендовал парню украсть камеры.

Приехав на место, патрульные остановили драку и вызвали на место скорую. Оказалось, что пострадавшему подстрекателю потребовалась помощь медиков, его госпитализировали.

Охранник уверял, что никто никого не бил и даже утверждал, что в рюкзаке у подростка лежит травматическое оружие. Сумку парня осмотрели полицейские в присутствии понятых. В ранце ребенка никакого оружия не оказалось, но там нашлась одна из камер, которая ранее висела на киоске.

На лбу подростка виднелась крупная гематома, а сам он жаловался на сильную боль. Медики доставили ребенка и его мать, которая прибыла на место, в детскую областную больницу. Женщина сообщила, что планирует написать в полицию заявление об избиении ребенка.

Рядом с местом инцидента правоохранители нашли две биты, резиновую и деревянную.