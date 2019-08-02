Полиция задержала двух чиновников на взятке почти в $1,5 миллиона (видео)

Задержаны директоры "Института охраны почв Украины" и госпредприятия "Головинский карьер" .

Оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции разоблачили и задокументировали коррупционную схему приватизации государственного имущества, в которой задействованы высшие должностные лица государственного учреждения «Институт охраны почв Украины» и госпредприятия «Головинский карьер».

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

На основании собранных материалов следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины открыли уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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Так, было установлено, что с целью приватизации государственного предприятия представители общества предоставили пакет документов в госучреждение. Но должностные лица выдвинули требование о предоставлении неправомерной выгоды за решение данного вопроса: 1,3 млн долларов взятки необходимо дать руководителю «Институт охраны почв Украины» и 200 тыс. долларов - директору «Головинский карьер».

За определенную сумму руководитель ГП «Головинский карьер», который также является председателем ликвидационной комиссии, обещал оказать содействие в ускорении процедуры ликвидации госпредприятия, а гендиректор ГУ «Институт охраны почв Украины» - в беспрепятственной его приватизации.

Сегодня, 1 августа, работники Департамента защиты экономики, Главного следственного управления Национальной полиции Украины при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры Украины задержали генерального директора государственного учреждения «Институт охраны почв Украины» в служебном кабинете. Он получил пакет с деньгами – 1,3 млн долларов взятки.

Кроме того, на выезде из Киева был задержан и директор госпредприятия. У него изъято 100 тыс. долларов, которые он получил в качестве первой части неправомерной выгоды.

В настоящее время решается вопрос о задержании должностных лиц в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщении им о подозрении.

По месту работы и жительства правонарушителей проводятся санкционированные обыски.