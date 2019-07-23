В Киеве на шантаже игорных заведений задержан начальник отделения полиции

Руководитель отделения Деснянского управления полиции требовал ежемесячную плату за непрепятствование деятельности нелегального игорного зала.

В Киеве сегодня задержали начальника отделения следственного отдела Деснянского управления полиции столичной полиции и посредника, которые организовали схему вымогательства денежных средств от представителей игорного бизнеса.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

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"Как установлено в ходе следствия, в апреле текущего года начальник отделения расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности Деснянского УП выдвинул администратору одного из игорных заведений требование о передаче ему ежемесячной платы в сумме 5 тыс. грн за беспрепятственное функционирование игорного зала. При этом отметив, что 5 тыс. грн администратор должен платить ему лично, а еще 15 тыс. грн - посреднику, который, в свою очередь, якобы будет передавать их руководству райуправления полиции. В противном случае игорный зал будет закрыт", - сообщили в прокуратуре.

В рамках производства, начатого по данному факту, органы прокуратуры совместно с Государственным бюро расследований задержали начальника отделения при получении 5 тыс. грн неправомерной выгоды, а посредника - при получении 15 тыс. грн.

"Ранее правоохранителями задокументировано еще 2 эпизода получения указанными лицами финансовых траншей по 5 тыс. грн и 15 тыс. грн соответственно. Сейчас задержанным лицам готовится сообщение о подозрении", - говорится в сообщении.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.