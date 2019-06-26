Одесский активист Михайлик считает, что к покушению на него причастны правоохранители

По словам активиста, киллер мог стрелять в него из винтовки через окно автомобиля.

Лидер Одесской городской организации партии «Сила людей» Олег Михайлик, который в сентябре 2018 года в центре Одессы получил тяжелое огнестрельное ранение, не исключает, что к покушению на него причастны сотрудники правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Михайлик заявил сегодня журналистам.

«Нет ни одного признака того, что расследование не саботировалось… и дает основания полагать, что к покушению причастны правоохранительные органы», - сказал он.

Как пояснил адвокат активиста Вадим Оксюта, для расследования дела требовалось обязательно установить место, откуда произведен выстрел, и оружие, из которого стреляли. Для этого необходимо проведение сложной комплексной экспертизы.

«Нам удалось ее добиться только в декабре, когда материалы дела фактически уже передали в Киев. И только в марте 2019 года мы узнали, что она проведена…», - сказал Оксюта.

В частности, экспертиза показала, что в активиста стреляли с расстояния 20-45 метров, расстояние от земли – 1,35-1,5 метра, а угол выстрела был фактически «параллелен горизонтали». Это, по мнению адвоката, свидетельствует о том, что стреляли из винтовки с глушителем через окно автомобиля. Киллер находился в «точке», где камеры видеонаблюдения отсутствуют.

В то же время, как отметил Оксюта, правоохранители больше часа не обследовали место преступление, а виновные – трое граждан Грузии – были якобы «назначены» следствием, чтобы отвлечь общественность.

По его словам, сами задержанные, репутация которых «действительно сомнительна» категорически отрицали свою причастность к покушению, а пистолет и патроны, которые, по словам правоохранителей, были обнаружены в квартире одного из подозреваемых, не подходили друг к другу по калибру.

«За больше чем 5 месяцев расследование не проводили, а только «прессовали» задержанных. Никаких доказательств их причастности так следствием и не предоставлено», - сказал Оксюта.

Кроме того, Михайлик рассказал, как в ноябре 2018 года вместе с Оксютой был на личном приеме у генпрокурора Юрия Луценко.

«Он сказал, что есть запись телефонных разговоров, во время которых обсуждалась организация убийства. Разговор между Галантерником (известный бизнесмен, с которым связывают мэра Одессы Геннадия Труханова, - УНИАН) и Торнике (один из задержанных иностранцев – УНИАН). Но никакой записи так никто не увидел, и не услышал», - сказал Михайлик, усомнившись в ее существовании.

Также, по словам активиста, Луценко настаивал на проведении операции по извлечению пули, не в Германии, а в Украине. При этом генпрокурор утверждал, что располагает уникальным оборудованием, которое позволит изучить пулю и очень быстро раскрыть преступление.

В то же время, как отметил Михайлик, следствие не провело предварительную экспертизу пули еще тогда, когда она находилась в теле пострадавшего. Эти исследования позволили бы установить калибр пули.

«Я лично обвиняю Луценко в том, что он сделал все, чтобы развалить это дело», - подчеркнул Михайлик.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября 2018 года в центре Одессы на Михайлика было совершено покушение. Он получил проникающее огнестрельное ранение, пуля застряла возле сердца. По подозрению в покушении правоохранители задержали троих граждан Грузии. Суд арестовал их без права внесения залога, но позже изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест одному из арестованных – Торнике Нагладзе (Герасину) – инвалиду первой группы. Задержанные своей вины не признают.

11 января 2019 года во время операции в Германии из тела Михайлика извлекли пулю, застрявшую в легком. В Одессу Михайлик вернулся в начале февраля. В июне стало известно, что двоим другим задержанным также изменили меру пресечения, а дело из Киева вернули в Одессу.