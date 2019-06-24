В Николаеве прохожие поймали насильника на горячем (видео)

Оказалось, что злоумышленнику 32 года, ранее был судим за кражи.

В Николаеве прохожие задержали насильника. Ночью люди услышали крики, доносившиеся из пустого пляжа.

Горожане пошли проверить и увидели сцену издевательства над женщиной. Бросились ей на помощь, оттащили злоумышленника, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Запорожье за изнасилование 2-летней девочки задержали детского фотографа

Пока спасители звонили в полицию, тот сбежал. Бегал недолго, почти сразу его задержали копы, прибывшие на вызов. Оказалось, что злоумышленнику 32 года, ранее был судим за кражи.

"Мы с другом прогуливались, слышим, женщина кричит о помощи. Мы с фонариками начинаем в эту сторону бежать. Видим, женщина лежит на спине, на ней мужчина держит ее лицо локтем, чтобы она не дергала лицом. Мы говорим "уйди", я держу его рукой, девушка начинает отходить. Он ее изнасиловал. На носу царапины есть. Она говорит, что одежду порезал", - говорит спаситель, который пожелал остаться неизвестным.

Напомним, в понедельник, 24 июня, в Умани мужчина на улице напал на 15-летнюю девушку и под угрозой убийства изнасиловал ее.