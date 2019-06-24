В Умани среди белого дня изнасиловали 15-летнюю девочку

На розыск подозреваемого подняли личный состав полиции Черкасской области.

В понедельник, 24 июня, в Умани мужчина на улице напал на 15-летнюю девушку и под угрозой убийства изнасиловал ее.

Об этом в Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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На розыск подозреваемого подняли личный состав полиции Черкасской области.

"Отбросы издеваются над нашими детьми каждый день, вопрос остается - чей ребенок следующий? Это нужно остановить. Ждем рассмотрение нашего законопроекта №6607 в Верховной Раде Украины. Это шаг навстречу безопасности наших детей", – отметил Аброськин.

Полицейский сообщил, что аналогичное преступление было совершено в Мариуполе в отношении 12-летнего ребенка. Также в Винницкой области изнасиловали 4-летнего мальчика.

Отметим, что на сайте Верховной Рады опубликована петиция – люди требуют принятия законопроекта №6607, который предполагает создание полузакрытого реестра осужденных за сексуальные преступления в отношении детей; усиление ответственности за подобные преступления, а также добровольную химическую кастрацию для тех, кто совершил особо тяжелые сексуальные преступления против детей.

Петиция уже набрала необходимое количество голосов. Теперь ее должен рассмотреть парламент.