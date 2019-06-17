Пограничники задержали и передали полиции члена «Казачьего союза войска Донского»

Установлено, что задержанный принимал непосредственное участие в деятельности российской оккупационной администрации на Донбассе.

Оперативные сотрудники Донецко-Луганского регионального управления в КПВВ «Новотроицкое» пресекли попытку перемещения через линию соприкосновения гражданина Украины, который принимал непосредственное участие в деятельности российской оккупационной администрации на Донбассе.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Оперативники установили, что в 2015 году наш соотечественник участвовал в преступных действиях подразделений так называемого «Казачьего союза войска Донского».

Для проведения соответствующих следственных действий, гражданин передан следователям ГУ ЧП Украины в Донецкой области, в который по этому факту направлено уведомление о выявлении уголовного правонарушения ст.260 УК Украины «Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности».