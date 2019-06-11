В Черниговской области разоблачили центр минимизации таможенных платежей

За 2017-2019 годы центр нанес ущерб государству на 15 млн грн.

В Черниговской области налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы Украины в Черниговской области.

Согласно сообщению, злоумышленники создали центр минимизации таможенных платежей, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики Киевской, Одесской, Черниговской и других областей Украины услуги по минимизации налогов и таможенных платежей при таможенном оформлении в режиме «импорт» товаров, занижая таможенную стоимость товаров.

Для этого «предприниматели» создали ряд подконтрольных предприятий-импортеров и нерезидентов, которые значительно занижали таможенную стоимость ввозимых товаров, используя для таможенного оформления поддельные документы.

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После оформления товары доставляли на склад выгодополучателей, которые оплачивали услугу наличными и передавали их через курьера.

Объем импортных операций в течение 2017-2019 годов составил почти 150 млн грн, чем был нанесен государству ущерб на сумму свыше 15 млн грн.

«На основании постановлений суда проведен ряд обысков в офисных, складских помещениях и в банковских ячейках подозреваемых. По результатам обысков изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 3 млн грн, импортируемые в Украину товары (осветительное оборудование) общей стоимостью более 15 млн грн, печати подконтрольных предприятий, черновые записи и электронные носители информации, на которых содержатся доказательства незаконной деятельности», - отметили в ведомстве.

Продолжается следствие.