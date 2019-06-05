Апелляционный суд Запорожской области признал гибель командира ИЛ-76, сбитого под Луганском, результатом агрессии РФ

После скандала с мелитопольской судьей, не признавшей факт российской агрессии на Донбассе, апелляционный суд удовлетворила иск жены погибшего командира ИЛ-76.

Коллегия судей Апелляционного суда Запорожской области признала гибель командира экипажа военно-транспортного самолета ИЛ-76 Александра Белого в 2014 году фактом российской агрессии.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Запорожский апелляционный суд принял сегодня, 5 июня.

Коллегия судей полностью удовлетворила иск жены Белого Татьяны, которая также представляла интересы и их малолетней дочери.

По словам жены командира экипажа Александра Белого Татьяны, это уже 8 решение, которым суд признает гибель украинских летчиков фактом российской агрессии на Донбассе (ранее семьям 7 из 9 военных (погибли 9 членов экипажа) удавалось через суд признать гибель военных при исполнении служебных обязанностей в результате российской агрессии).

Как сообщал УНИАН, 16 мая судья Мелитопольского горрайсуда Юлия Горбачева отказала в удовлетворении иска и фактически не признала гибель летчиков фактом российской агрессии, после чего Татьяна подала апелляцию.

Военно-транспортный самолет ИЛ-76 был сбит боевиками под Луганском в ночь на 14 июля 2014 года при заходе на посадку. Тогда в аэропорту Луганска в окружении были десантники 80 ДШБ. ИЛ-76 должен был доставить боеприпасы, технику и личный состав. На борту самолета находились 9 членов экипажа и 40 десантников. Все они погибли.