На Днепропетровщине 14-летний мальчик выстрелил в голову 7-летнему брату

Ребенка немедленно госпитализировали, а подросток, испугавшись, убежал из дома.

Вечером 4 июня 14-летний мальчик выстрелил в голову своему 7-летнему брату. Ребенка немедленно госпитализировали, а подросток, испугавшись, убежал из дома.

Инцидент произошел около полуночи в городе Вольногорск, который находится в Днепропетровской области. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в социальной сети Facebook.

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«Еще раз акцентирую, что любое оружие - это опасность. Сейчас лето и дети остаются без присмотра. Только за последние сутки двое детей 2004 и 2008 года рождения утопились в Ивано-Франковской и Львовской областях. Нам, взрослым, стоит уделять больше внимания нашим детям. Берегите себя и детей», - написал Вячеслав Аброськин.

В ГУНП Днепропетровской области сообщили, что по факту случившегося уже открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по статье 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Более точную оценку случившегося правоохранители дадут после того, как будут готовы результаты медэкспертизы. Кроме того, в отношении отца мальчиков открыли уголовное производство за незаконное хранение незарегистрированного оружия.

Как сообщал УНИАН, в Переяслав-Хмельницком сегодня будут прощаться с 5-летним Кириллом, убитым полицейскими.