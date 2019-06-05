В Переяслав-Хмельницком сегодня будут прощаться с 5-летним Кириллом, убитым полицейскими

5-летний Кирилл Тлявов умер вчера в больнице.

В Переяслав-Хмельницком сегодня будут прощаться с 5-летним Кириллом, которого застрелили полицейские.

Об этом говорится в сюежете ТСН.

За жизнь мальчик боролся с прошлой пятницы, с тех пор во дворе в него попала пуля, в то время как неподалеку вероятно пьяные правоохранители били по банках. Смерть ребенка и попытки полиции скрыть преступление возмутили общество. До того, как врачи определили пулевое ранение, в полиции говорили, что мальчик будто сам упал и ударился головой. Позже - подозреваемые отказались проходить тест на алкоголь.

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Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области двое патрульных Иван Приходько и Владимир Петровец в состоянии алкогольного опянения устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Патрульные подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Сегодня, 4 июня, суд избрал меры пресечения обоим подозреваемым в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залогов.