"Полицейские были такие пьяные, что не знают, кто именно стрелял": бабушка 5-летнего ребенка рассказала об обстоятельствах ранения

Бабушка раненого мальчика обещает, что семья не допустит, чтобы полицейские вышли под залог или их оправдали.

Бабушка 5-летнего мальчика из Переяслава-Хмельницкого, которого ранили, когда он гулял возле дома, Александра Тлявова заявила, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто именно из них ранил ребенка, ведь были очень пьяные.

Об этом она рассказала в комментарии "Громадскому".

Читайте такжеПорезали лицо: в Киеве на Майдане Незалежности произошла кровавая поножовщина (фото)

"Идет следствие. Начальник нашего райотдела приезжал в реанимацию к нам и говорил, что они признают вину, но они такие пьяные, что они не знают, кто это сделал. Они были без сознания пьяные. Просто развлекались", – рассказала Тлявова.

Бабушка мальчика отмечает, что полицейские однозначно должны сесть в тюрьму.

"Мы не допустим, чтобы они вышли под залог, или чтобы вообще их оправдали. Такого оправдания нет. Я еще понимаю, если авария. Но просто напиться и такое сделать....», – отметила она.

Как сообщал УНИАН, следователи ГБР расследуют уголовное производство по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений сотрудниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области 5-летнему мальчику.

В ночь на воскресенье председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил о задержании двух подозреваемых полицейских. По его словам, полицейские во время совершения преступления находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения.