Полицейских, стрелявших в 5-летнего ребенка на Киевщине, задержали

Полицейские во время совершения преступления находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения.

Двое подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком - задержаны полицией в порядке статьи 208 УПК.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, полицейские во время совершения преступления находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения.

"Сейчас они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия. В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР", - сообщил Князев.

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Он также добавил, что раненого ребенка доставили на лечение в Киев.

"Сейчас ребенка удалось транспортировать в Киев, где за его жизнь борются лучшие врачи страны", - написал он.

Напомним, следователи ГБР расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений сотрудниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области 5-летнему мальчику.