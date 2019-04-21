Под Луцком столкнулись маршрутка и легковушка, есть погибшие (фото)

Водитель и двое пассажиров легкового автомобиля погибли, еще одного пассажира автомобиля Volkswagen госпитализировали.

На Волыни в воскресенье, 21 апреля, маршрутный автобус столкнулся с автомобилем и слетел в кювет.

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Как сообщает пресс-служба полиции Волынской области, на автодороге сообщением "Луцк-Дубно", в селе Крупа Луцкого района столкнулись автомобиль Volkswagen Caddy и рейсовый автобус сообщением "Луцк-Тернополь".

"По предварительной информации, водитель и двое пассажиров легкового автомобиля погибли, еще одного пассажира автомобиля Volkswagen госпитализировали. Пострадали в ДТП также и некоторые пассажиры автобуса. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи и прохождения обследования", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Напомним, в Сумской области в воскресенье, 21 апреля, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 4 человека. Одного из пассажиров - 13-летнего мальчика - в тяжелом состоянии госпитализировали.