В жестком ДТП в Сумской области погибли 4 человека, выжил только 13-летний мальчик (фото, видео)

В результате столкновения один из автомобилей сгорел дотла.

В Сумской области в воскресенье, 21 апреля, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 4 человека.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Нацполиции в Сумской области, инцидент произошел около 15 часов недалеко от села Шаповаловка Конотопского района.

Читайте такжеЖена "радикала" Мосийчука попала в ДТП - пострадал водитель скутера

Согласно сообщению, столкнулись автомобили Chevrolet и ВАЗ-2107. В результате столкновения произошло возгорание одного из них. Погибли 4 человека, одного из пассажиров - 13-летнего мальчика - в тяжелом состоянии госпитализировали.

"В результате погибли люди, которые находились в автомобилях, кроме несовершеннолетнего пассажира ВАЗа", - отмечается в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с руководством Конотопского отдела полиции.

Видео: Управління ДСНС України у Сумській області

Ранее УНИАН сообщал, что в Сокальском районе Львовской области 20 апреля в результате лобового столкновения автомобиля Skoda Octavia с припаркованным на обочине дороги автомобилем Volkswagen Sharan на месте погибли водитель и все пассажиры Skoda Octavia, водителя и несовершеннолетнюю пассажирку Volkswagen Sharan госпитализировали.