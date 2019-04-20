В Днепре иностранцы устроили массовое побоище с поножовщиной

В драке участвовали около 30 человек.

Сегодня, в 7:00, в Днепре случилась массовая драка с участием 30 человек. Инцидент произошел возле ночного клуба, который находится на улице Баррикадной.

О драке сотрудникам патрульной полиции сообщила очевидица, передает "Информатор".

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На место происшествия приехали несколько экипажей патрульной полиции и врачи скорой помощи. По приезду правоохранители выяснили, что драка произошла между людьми афроамериканской и туркменской национальности. Причиной конфликта стала личная неприязнь на фоне злоупотребления алкоголем. В результате драки один из участников туркменской национальности ударил ножом афроамериканца.

Пострадавший получил ранение в области правого бедра. Врачи госпитализировали его в больницу Мечникова. 29-летний пострадавший находится в сознании, благодаря оперативной работе медиков, его жизни ничего не угрожает.

На месте работает сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Предполагаемого злоумышленника полиции удалось задержать. В деталях случившегося будут разбираться правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, на учениях в ОРДЛО произошла массовая драка между бывшими зэками и боевиками.