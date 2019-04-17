На учениях в ОРДЛО произошла массовая драка между бывшими зэками и боевиками

В результате драки между представителями различных подразделений специального назначения «МГБ и МВД» более десяти человек ранены, трое госпитализированы.

На Донбассе среди личного состава подразделений «республиканских силовых структур» возникают многочисленные конфликты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, ссылаясь на данные Главного управления разведки.

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«Российское оккупационное командование ужесточает административно-полицейский режим на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. При этом, под руководством российских инструкторов активизировано проведения тренировок подразделений «МГБ и МВД» по выполнению задач в случае введения так называемого «правового режима», - отметил он.

По данным разведки, сбор различных подразделений так называемых «республиканских силовых структур» для совместных тренировок и их расположение для проживания на территории специально оборудованных баз приводит к многочисленным конфликтам среди личного состава.

«15 апреля этого года в результате драки между представителями различных подразделений специального назначения «МГБ и МВД» более десяти человек получили ранения, трое госпитализированы», - добавил Мотузяник.

По его словам, одной из причин конфликтов стало привлечение к совместным тренировкам личного состава «правоохранительных органов» и лиц, призванных на военную службу, которые освободились в этом году после отбытия наказания за совершение преступлений, в том числе за дезертирство.