В Харькове задержали "охотников" на инкассаторов, которые в течение 7 лет совершали разбойные нападения (фото)

Во время обысков полиция изъяла гранатометы, автоматы, пистолеты, взрывчатку, патроны, гранаты.

Харьковские правоохранители задержали 10 злоумышленников, которые в течение 7 лет совершали разбойные нападения на инкассаторов.

Об этом сообщил руководитель у Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех на своей странице в Facebook.

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«Мы задержали банду, которая в течение 7 последних лет совершала вооруженные разбойные нападения на инкассаторов», - написал он.

Он уточнил, что в составе банды было 10 человек: девять - жители Киева, один - харьковчанин.

«Ни один из них не работал, а зачем? Начиная с 2013 года, они занимались разбоями. Один год - одно нападение на инкассаторов. Преступный «улов» немалый. По меньшей мере, 15 млн грн. Деньги тратили на дорогие машины и заграничный отдых», - добавил Бех.

По его словам, в гаражах задержанных в Киеве полиция изъяла гранатометы, автоматы, пистолеты, взрывчатку, патроны, гранаты. В ближайшее время задержанным будет сообщено о подозрении и избраны меры пресечения, отметил Бех.