На Харьковщине из-за выжигания сухой травы погиб человек, повреждено имущество

Всего за сутки из-за выжигания сухой травы повреждены два частных дома и шесть хозяйственных построек, гараж и два забора.

За сутки спасатели 86 раз тушили сухую траву.

Об этом UA: Харьков сообщил пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

По его словам, общая площадь пожаров в экосистемах, связанных с горением сухой травы, листьев, камыша и мусора, в эти сутки составила около 20 гектаров.

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В поселке Буды Харьковского района это привело к гибели 46-летнего местного жителя. По словам Лупандина, 8 апреля мужчину нашли мертвым в сгоревшей траве.

Всего за сутки из-за выжигания сухой травы повреждены два частных дома и шесть хозяйственных построек, гараж и два забора. В одном из случаев огонь повредил кабель мобильной связи.

«Сошел снег, высохла трава, люди выехали на приусадебные участки, хозяйственные земли, и чтобы быстрее, по их мнению проросла трава, они занимаются выжиганием. В результате этого обжига происходит неконтролируемое горение, его сложно остановить, ветер порывистый, в разные направления», — говорит Лупандин.

В областном управлении ГСЧС предостерегают от выжигания растений и просят граждан придерживаться правил пожарной безопасности.