В Харькове неизвестный устроил стрельбу из травматического оружия, пострадал мужчина
09:15, 31 марта 2019Происшествия
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Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Иллюстрация / REUTERS
В центре Харькова неизвестный устроил стрельбу из травматического оружия.
Как сообщает полиция области, в результате стрельбы травму живота получил 35-летний житель города Купянск.
Инцидент произошел на улице Сумской.
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По предварительным данным, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой один из них применил устройство для отстрела резиновыми пулями.
Пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Продолжаются поиски злоумышленника.
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