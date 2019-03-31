В Харькове неизвестный устроил стрельбу из травматического оружия, пострадал мужчина

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

В центре Харькова неизвестный устроил стрельбу из травматического оружия.

Как сообщает полиция области, в результате стрельбы травму живота получил 35-летний житель города Купянск.

Инцидент произошел на улице Сумской.

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По предварительным данным, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой один из них применил устройство для отстрела резиновыми пулями.

Пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Продолжаются поиски злоумышленника.