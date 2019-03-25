На Сумщине отец три года держал на цепи своего больного сына (видео)

Пострадавший сейчас находится под наблюдением медиков.

В Сумской области отец в течение трех лет держал на цепи своего больного сына. Об этом, оказывается, знали все в селе – от соседей до сельского головы, но молчали.

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Поэтому неизвестно, сколько бы еще так продолжалось, если бы не медики, прибывшие на вызов к проблемной семьи. Они и сообщили полиции об издевательствах над человеком, говорится в сюжете ТСН.

Мужчина заявляет, что сын вел себя агрессивно, а так он пытался его утихомирить. Кроме того, он приковывал сына, когда выходил из дома. Но к медикам за помощью он не обращался.

Отцу больного полиция объявила подозрение в пытках и ограничении свободы человека, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье преступная группа в течение двух лет удерживала в нечеловеческих условиях 32 граждан, из них трое малолетних - 1,5, 7 и 9 лет.