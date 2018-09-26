цей матеріал доступний українською

На Прикарпатье десятки людей держали в рабстве два года (фото)

13:58, 26 сентября 2018
Происшествия
644 0
Людей освободили / фото npu.gov.ua

Под предлогом лечения от алкоголизма и наркозависимости они, кроме того, что платили за это, вынуждены были тяжело работать, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читайте такжеВ Запорожье руководители интерната отдавали инвалидов в трудовое рабство (видео)

Среди задержанных - 31-летний организатор и соучастники в возрасте от 22 до 35 лет.

За указанные преступления злоумышленникам грозит заключение от пяти до 12-ти лет. Проводятся следственные действия.

Освобожденным гражданам оказывается медицинская и психологическая помощь.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК.

фото npu.gov.ua
фото npu.gov.ua

Ранее в сети обнародовали фотографии и видео освобождения людей из рабства в Луганской области.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Украина#рабство