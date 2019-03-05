В Сумской области поймали таможенников, которые организовали канал контрабанды из России (фото)

Контрабандную продукцию злоумышленники доставляли железнодорожным транспортом международного сообщения.

В Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабандное перемещение из Российской Федерации на территорию нашего государства товаров на общую сумму почти три миллиона гривень, которое наладили таможенники.

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Как сообщила УНИАН начальник пресс-группы управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута, оперативники спецслужбы установили, что работники Сумской таможни Государственной фискальной службы наладили механизм незаконной переправки в Украину товаров широкого потребления, а также табачных изделий.

Согласно сообщению, контрабандную продукцию злоумышленники доставляли железнодорожным транспортом международного сообщения.

«Во время проведения санкционированных следственных действий правоохранители изъяли на таможенном посту «Конотоп» в одном из поездов очередную партию груза, скрытую в конструктивных полостях вагонов», – отметила Рапута.

Сейчас обнаруженные предметы направлены на экспертизу. По предварительным данным, стоимость обнаруженного контрабандного товара составляет почти 3 млн грн.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, если они повлекли тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, в частности должностных лиц ГФС, причастных к противоправной деятельности.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее УНИАН сообщал, что сотрудники Службы безопасности Украины блокировали масштабную контрабанду Европейского Союза сильнодействующих лекарственных средств, запрещенных к свободному обращению в Украине и за ее пределами.