Работник ГФС на Львовщине занимался масштабной контрабандой сильнодействующих лекарственных препаратов в Евросоюз

Организовал нелегальный бизнес действующий сотрудник ГУ ГФС во Львовской области.

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали масштабную контрабанду в Европейский Союз сильнодействующих лекарственных средств, запрещенных к свободному обороту в Украине и за ее пределами.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, организовал нелегальный бизнес действующий сотрудник ГУ ГФС во Львовской области.

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Для продажи препаратов вместе с сообщниками он создал ряд интернет-сайтов. «Заказы клиентам из Украины и стран Евросоюза злоумышленники отправляли через почтовых операторов, указывая недостоверные данные относительно содержания отправления, или скрывая препараты внутри других предметов», - говорится в сообщении.

Сейчас во Львове проводятся обыски у фигурантов дела, решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.201, ч. 4 ст. 321 Уголовного кодекса Украины, и задержании.