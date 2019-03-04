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В Одессе светофор из-за ветра упал и рассыпался на куски (видео)

11:45, 04 марта 2019
Происшествия
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Инцидент произошел 1 марта в 11 часов дня. На кадрах видно, как светофор отвалился от железного столба, упал и буквально рассыпался по асфальту.

В тот момент мимо проходили люди, к счастью, никто не пострадал. Людей предупредили, чтобы во время ветра держались подальше от опасных световых регулировщиков. 

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Теги: #Одесса