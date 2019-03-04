В Одессе светофор из-за ветра упал и рассыпался на куски (видео)

Лишь чудом в том месте, куда посыпались обломки, не было никого - пешеходы отделались лишь небольшим испугом.

В Одессе на одном из перекрестков светофор рухнул прямо на переходящих дорогу людей. К счастью, пешеходы отделались легким испугом. Читайте такжеВ Одесской области в ДТП попало авто патрульных, пострадали двое правоохранителей Инцидент произошел 1 марта в 11 часов дня. На кадрах видно, как светофор отвалился от железного столба, упал и буквально рассыпался по асфальту. В тот момент мимо проходили люди, к счастью, никто не пострадал. Людей предупредили, чтобы во время ветра держались подальше от опасных световых регулировщиков.

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