На заседании горсовета Херсона произошла потасовка, полиция задержала подругу Гандзюк и журналиста (видео)

По данным правоохранителей, участников конфликта доставили в органы полиции, в их отношении составлены админпротоколы.

Во время потасовки, которая произошла сегодня на заседании Херсонского городского совета, правоохранители задержали подругу погибшей активистки Екатерины Гандзюк Лилию Якубсон и журналиста Сергея Никитенко.

Как сообщает корреспондент УНИАН, заседание началось с конфликта между сторонниками и противниками переименования улицы Лютеранской в честь Гандзюк.

Между участниками акции, проходившей в сессионном зале горсовета, и друзьями погибшей активистки произошла потасовка. Сотрудники полиции задержали подругу Гандзюк, предпринимательницу Лилию Якубсон и друга активистки, журналиста Сергея Никитенко. Последний вырвал из рук одной из участниц акции плакат, на котором был нанесен текст, оскорбляющий память Гандзюк.

Также во время сессии произошло несколько стычек между членами националистических формирований и участниками АТО.

По словам руководителя штаба херсонской организации «Национальный корпус» Никиты Тютюнника, участники АТО первыми напали на националистов.

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Стычки происходили как в сессионном зале, так и в вестибюле здания горсовета, а также на улице.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Херсонской области, во время заседания сессии Херсонского городского совета состоялась потасовка между сторонниками и противниками переименования улицы Лютеранской. В частности, один из мужчин вырывал плакат, женщина обливала водой присутствующих.

По словам начальника Херсонского отдела полиции Александра Говоруна, этих участников конфликта доставили в органы полиции, в их отношении составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В полиции отметили, что к ним не поступали обращения граждан о причинении им телесных повреждений.

«Если такие заявления поступят, будем принимать решение об открытии уголовных производств. Также мы проанализируем все записи с камер видеонаблюдения и дадим правовую оценку действиям каждого гражданина, который совершал противоправные действия в помещении городского совета. Сейчас ситуация стабильная, схватки прекращены, конфликтов нет. В медучреждения, как мне известно, с телесными повреждениями никто не обращался. Количество полицейских было достаточным и обоснованным, чтобы не допустить совершения грубых правонарушений», - отметил Говорун.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля депутаты Херсонского городского совета приняли решение о переименовании улицы Лютеранской в честь погибшей активистки Екатерины Гандзюк.

25 февраля во время сессии Херсонского горсовета прошла акция протеста против переименования указанной улицы.