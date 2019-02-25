Мэра Херсона облили водой из-за переименования улицы в честь Гандзюк (видео)

Участники акции приняли решение обратиться в суд по поводу отмены соответствующего решения сессии горсовета.

В горсовете Херсона около пятидесяти человек приняли участие в акции протеста в связи с переименованием улицы Лютеранской в честь активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла в результате покушения.

Как передает корреспондент УНИАН, акция состоялась сегодня в сессионном зале Херсонского горсовета перед началом второй части пленарного заседания очередной сессии.

В мероприятии приняли участие херсонские активисты, представители общественных организаций участников АТО, горожане, живущие на улице Лютеранской, а также некоторые депутаты Херсонского горсовета. Последние обвинили Херсонского городского голову Владимира Миколаенко в манипулировании и введении депутатов в заблуждение во время голосования 22 февраля за проект решения о переименовании указанной улицы.

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В частности, по словам депутата горсовета Виталия Богданова, в проекте решения сессии шла речь только о том, чтобы создать в городе сквер и назвать его в честь основателя херсонской «Самообороны» Дениса Лошкарева.

«Однако после выступления депутата Евгения Матковского, предложившего переименовать улицу Лютеранскую в честь Гандзюк, в итоговом варианте решения появился новый пункт, о котором мы не знали. Лично я голосовал только за сквер имени Лошкарева», - сказал Богданов.

Жительница улицы Лютеранской Валерия Ткачева отметила, что она и другие жители намерены оспаривать ее переименование в суде.

В горсовете Херсона проходит митинг против переименования улицы в честь Екатерины Гандзюк pic.twitter.com/JLBXlNSuq1 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) February 25, 2019

«Это нехорошо со стороны городской власти по отношению к херсонцам. Если с первым переименованием улицы мы согласились, так как ей вернули историческое название, то на этот раз следовало бы спросить нашего мнения», - считает Ткачева.

Миколаенко в ответ на слова протестующих, назвавших Гандзюк псевдоактивисткой, обвинил их во лжи и заявил, что уже подписал решение горсовета о переименовании Лютеранской.

После этого херсонский активист, участник АТО Андрей Наливайко схватил стоявшую на столе, за которым сидел мэр, бутылку с водой и облил Миколаенко. Городской голова под крики «Ганьба!» покинул сессионный зал.

Участники акции протеста приняли решение обратиться в суд по поводу отмены решения сессии Херсонского горсовета о переименовании улицы Лютеранской.

В городском совете Херсона протестуют против переименования улицы в честь Гандзюк. Городского голову Владимира Миколаенко облили водой и скандируют "Позор!" pic.twitter.com/rehyCdS6ZL — Hromadske.UA (@HromadskeUA) February 25, 2019

Как сообщал УНИАН, 22 февраля депутаты Херсонского городского совета приняли решение о переименовании улицы Лютеранской в честь погибшей активистки Екатерины Гандзюк.

Этим же решением зоне зеленых насаждений на углу улиц Купеческой и Мостовой был предоставлен статус сквера и назван в честь участника Революции достоинства, основателя херсонской «Самообороны», волонтера Дениса Лошкарева.