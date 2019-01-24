Люди отравились в Железнодорожном районе. Они скончались до приезда скорой медицинской помощи.

Во Львове в результате отравления угарным газом погибли двое людей.

Об этом сообщает Львовский городской совет. Люди отравились в Железнодорожном районе. Они скончались до приезда скорой медицинской помощи.

В частности, погибли мужчина, 1982 года рождения (владелец дома), и его гражданская жена, 1980 года рождения, жительница г. Львова.

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Дом оборудован газовой плитой, газовой колонкой и газовым котлом. Работниками ПАО «Львовгаз» прекратили подачу газа в дома. Обстоятельства происшествия устанавливают.

С начала года во Львове произошло уже 8 случаев отравления угарным газом, в результате которых пострадали 9 человек, из них 4 — погибли. Из-за увеличения случаев отравления угарным газом, в городе начали внеплановую проверку исправности дымовентиляционных каналов и наличие вытяжки в домах, которые оборудованы печным и газовым отоплением.