Внеплановую проверку домов с печным и газовым отоплением начали во Львове (видео)

Трубочисты осматривают, исправны ли дымовентиляционные каналы. Коммунальщики призывают не игнорировать такие проверки и впускать в квартиры экспертов.

Во Львовской области из-за частых отравлений угарным газом специальные комиссии начали проверять дома с газовыми приборами и ревизовать дымовентиляционные каналы на чердаках.

Читайте такжеВо Львове из-за отравления угарным газом погибли двое туристов, еще двоих госпитализировали

Об этом говорится в сюжете ТСН. Трубочисты осматривают, исправны ли дымовентиляционные каналы. Проверили с десяток квартир - нарушений не обнаружили. Такую проверку обычно проводят дважды в год - перед и после отопительного периода. Но этот обзор внеплановый из-за частого отравления угарным газом.

Коммунальщики призывают не игнорировать такие проверки и впускать в квартиры экспертов.

Ранее сообщалось, что во Львове угарным газом отравились шесть человек, в том числе дети.