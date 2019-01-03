На Львовщине автоцистерна столкнулась с двумя микроавтобусами: двое погибших, пятеро травмированных

Столкновение автоцистерны с надписью «Огнеопасно» и микроавтобусов Mercedes и Renault произошло около 6 часов утра на автодороге Львов-Шегини вблизи села Бар Городокского района.

В Городокском районе Львовской области сегодня, 3 января, в результате столкновения автоцистерны с надписью «Огнеопасно» и двух микроавтобусов, на месте ДТП погибли два человека, еще пятеро получили травмы.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около 6.00 на автодороге Львов-Шегини вблизи села Бар Городокского района.

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«Произошло столкновение автоцистерны и двух микроавтобусов - Mercedes Sprinter и Renault Master. От полученных травм два человека погибли на месте происшествия. Пять человек с телесными повреждения доставлены в больницу, диагнозы уточняются», - сообщили в полиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, а также личности всех участников ДТП.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.