Бросались горящими шинами: на границе с Польшей произошла массовая драка (фото, видео)

Фура пыталась проехать через протестующих, из-за чего активисты начали бросать в нее горящие шины.

На пункте пропуска "Ягодин" на границе с Польшей произошла массовая драка между протестующими и водителями.

Люди начали бросаться шинами, а фура пыталась наехать на активистов, которые перекрыли дорогу водителю, сообщает "Волынь 24".

В течение 30-ти минут митингующие пропускают по три грузовика с обеих сторон границы. Однако один из водителей грузового автомобиля решил проехать без очереди. Такие действия возмутили митингующих. Они начали бросать в автомобиль шины и драться, а водитель выкрикивал из автомобиля: «Я вас всех порежу!», сообщает издание.

Видео Вася Барабан

В течение пяти минут полиция не вмешивалась, однако когда митингующие начали швырять в грузовики горящие шины, а грузовик начал двигаться на людей – вмешалось спецподразделение полиции.

Водителю грузовика удалось вырваться через блокировщиков и проехать границу, за ним поехали и следующие пять грузовых автомобилей.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября на Волыни водители авто на еврономерах, которые перекрыли международный пункт пропуска "Ягодин", объявили бессрочную акцию протеста.

25 вступили в силу законы Украины о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усиление контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.