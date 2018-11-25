На границе с Польшей "евробляхеры" объявили бессрочную акцию протеста и жгут шины

Они требуют отмены новых правил растаможивания автомобилей на иностранной регистрации, которые вступили в действие в полночь в воскресенье, 25 ноября.

На Волыни водители авто на еврономерах, которые перекрыли международный пункт пропуска "Ягодин", объявили бессрочную акцию протеста и жгут шины.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщил активист Николай Собуцкий, который также имеет такое авто.

По его словам, в акции принимают участие до тысячи человек.

Международная трасса перекрыта возле села Старовойтово. Там собрались кроме владельцев авто на иностранной регистрации, еще и местные жители.

Как уверяет Собуцкий, люди недовольны не только принятием Закона о "евробляхах", но и ростом цены на газ и коммунальные услуги. Вместе с тем, как отметил активист, в настоящее время никто конкретно не взял ответственность за организацию этой акции.

По его словам, с обеих сторон образовались огромные очереди из автомобилей, с польской стороны они достигают Хелма.

"Общественный порядок обеспечивают два автобуса силовиков во главе с начальником Главного управления нацполиции в Волынской области Петром Шпигом, прибывшим на место происшествия", - добавил Собуцкий.

На пункте пропуска Краковец-Корчева государственной границы между Украиной и Польшей продолжается акция протеста владельцев автомобилей на еврономерах. По сообщению журналиста ZAXID.NET с места происшествия, более 500 человек полностью заблокировали движение транспорта на пункте пропуска.

Участники блокировки отрицают принадлежность к какой общественной или политической организации. Они требуют отмены новых правил растаможивания автомобилей на иностранной регистрации, которые вступили в действие в полночь в воскресенье, 25 ноября. По словам протестующих, новые требования к пересечения границы и растаможивания автомобилев на еврономерах застали их врасплох.

Участники акции утверждают, что их акция бессрочная. Они зажгли шины у въезда на пункт пропуска и установили первые палатки. Потушить горящие шины попытались пожарные, однако участники акции заблокировали машину пожарных и заставили их уехать прочь.

Митингующие также не пустили на территорию Украины автобус из Германии, выполнявший рейс Росток - Киев. Автобус остался на территории пункта пропуска.

Как сообщал УНИАН, сегодня вступили в силу законы Украины о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

Со дня вступления в силу вводится 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку на ранее ввезенные автомобили.

Однако лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам.