В Днепре балерина упала со сцены во время выступления
12:46, 13 ноября 2018Происшествия
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Инцидент произошел во время балета в Днепре - балерина, которая исполняла партию принцессы Авроры, вдруг упала в оркестровую яму.
В театре сразу объявили антракт, однако после него спектакль продолжился с другой танцовщицей / скриншот
В Днепре танцовщица упала со сцены с двухметровой высоты.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Инцидент произошел во время балета в Днепре - балерина, которая исполняла партию принцессы Авроры, вдруг упала в оркестровую яму. С двухметровой высоты она приземлилась на спину и не могла пошевелиться. Внутри ямы музыкантов не было, лишь несколько десятков зрителей. Они бросились на помощь.
В театре сразу объявили антракт, однако после него спектакль продолжился с другой танцовщицей. Пострадавшая балерина отделалась ушибами.
В Днепре балерина упала в оркестровую яму во время выступления
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