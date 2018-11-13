В Днепре балерина упала со сцены во время выступления

Инцидент произошел во время балета в Днепре - балерина, которая исполняла партию принцессы Авроры, вдруг упала в оркестровую яму.

В Днепре танцовщица упала со сцены с двухметровой высоты.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Инцидент произошел во время балета в Днепре - балерина, которая исполняла партию принцессы Авроры, вдруг упала в оркестровую яму. С двухметровой высоты она приземлилась на спину и не могла пошевелиться. Внутри ямы музыкантов не было, лишь несколько десятков зрителей. Они бросились на помощь.

В театре сразу объявили антракт, однако после него спектакль продолжился с другой танцовщицей. Пострадавшая балерина отделалась ушибами.

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