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Звезда «Евровидения» Дмитрий Колдун выступил в оккупированном Донецке (видео)

18:24, 12 ноября 2018
Общество
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Дмитрий Колдун выступил в "ДНР" /  Instagram - koldunmedia

В оккупированном боевиками Донецке в день так называемых «выборов», 11 ноября, выступил популярный белорусский певец Дмитрий Колдун и российская певица Юлия Михальчик.

Соответствующее видео было опубликовано в Instagram Юлии Михальчик. Ранее концерт в Донецке анонсировал «Русский центр».

Instagram - mikhalchikyuliya

На видео можно видеть, что рядом со сценой стоят вооруженные боевики.

Отметим, Дмитрий Колдун представлял Беларусь на Евровидении 2007 года с песней «Work Your Magic», заняв на конкурсе шестое место.

Напомним, популярные российские музыканты 20 сентября выступили в оккупированном Донецке.  Так, перед террористами спели Александр Буйнов, Бьянка и группа "Город 312". Фото опубликовали пользователи в Instagram.

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Теги: #Донецк#ДНР#выборы#певец