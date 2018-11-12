Звезда «Евровидения» Дмитрий Колдун выступил в оккупированном Донецке (видео)
18:24, 12 ноября 2018Общество
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На видео с выступления можно видеть, что рядом со сценой стоят вооруженные боевики.
Дмитрий Колдун выступил в "ДНР" / Instagram - koldunmedia
В оккупированном боевиками Донецке в день так называемых «выборов», 11 ноября, выступил популярный белорусский певец Дмитрий Колдун и российская певица Юлия Михальчик.
Соответствующее видео было опубликовано в Instagram Юлии Михальчик. Ранее концерт в Донецке анонсировал «Русский центр».
Instagram - mikhalchikyuliya
На видео можно видеть, что рядом со сценой стоят вооруженные боевики.
Отметим, Дмитрий Колдун представлял Беларусь на Евровидении 2007 года с песней «Work Your Magic», заняв на конкурсе шестое место.
Напомним, популярные российские музыканты 20 сентября выступили в оккупированном Донецке. Так, перед террористами спели Александр Буйнов, Бьянка и группа "Город 312". Фото опубликовали пользователи в Instagram.
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