Звезда «Евровидения» Дмитрий Колдун выступил в оккупированном Донецке (видео)

На видео с выступления можно видеть, что рядом со сценой стоят вооруженные боевики.

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