В Николаеве полицейские стреляли в алабая из-за пьяного хозяина

Сотрудники полиции получили сообщение от женщины, которая пожаловалась на насилие со стороны брата.

В ночь на 8 ноября на ул. Патона в Корабельном районе Николаева полицейские были вынуждены открыть огонь из табельного оружия по собаке породы алабай, которую спустил на них пьяный дебошир.

Об этом сообщает местное издание «Новости N».

Отмечается, что сотрудники полиции получили сообщение от женщины, которая пожаловалась на насилие со стороны брата. По ее словам, он вел себя агрессивно и пытался избивать близких.

Когда правоохранители прибыли на место инцидента, к ним в состоянии алкогольного опьянения вышел брат женщины, держа на поводке большого алабая.

По данным агентства, мужчина начал нецензурно выражаться в адрес полицейских и угрожать им, а на просьбу убрать собаку, которая непрерывно лаяла, – спустил ее на патрульных.

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«Полицейские были вынуждены применить табельное оружие — первый выстрел сотрудник полиции произвел вверх, но агрессивное животное это не остановило. Второй раз полицейский выстрелил собаке в лапу. Алабай заскулил и убежал», - сообщает местное агентство.

После этого правоохранители задержали пьяного хулигана и доставили в Корабельный отдел полиции, где на него составили административные материалы.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в городе Подольске Одесской области в результате нападения собаки породы алабай госпитализирована 6-летняя девочка.