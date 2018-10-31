В Киеве второй раз за сутки "заминировали" станцию метро "Площадь Льва Толстого"
10:30, 31 октября 2018Происшествия
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Сейчас станция "Льва Толстого" закрыта на вход и выход. Закрыт также переход на "Дворец спорта".
В Киеве станцию метро "Площадь Льва Толстого" закрыли из-за сообщения о минировании / фото УНИАН
Станцию столичного метрополитена "Площадь Льва Толстого" закрыли из-за анонимного звонка о заминировании.
Как сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" станция закрыта на вход и выход, также закрыт переход на станцию "Дворец спорта".
"Внимание! Станция "Льва Толстого" + пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, вечером 30 октября станцию уже закрывали из-за сообщения о минировании. Правоохранители провели проверку, информация не подтвердилась.
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