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В Киеве второй раз за сутки "заминировали" станцию метро "Площадь Льва Толстого"

10:30, 31 октября 2018
Происшествия
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В Киеве станцию метро "Площадь Льва Толстого" закрыли из-за сообщения о минировании / фото УНИАН

Как сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" станция закрыта на вход и выход, также закрыт переход на станцию "Дворец спорта".

"Внимание! Станция "Льва Толстого" + пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вечером 30 октября станцию уже закрывали из-за сообщения о минировании. Правоохранители провели проверку, информация не подтвердилась.

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Теги: #метро#минирование#Площадь Льва Толстого