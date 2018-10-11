"Евробляхеры" в час пик заблокировали несколько улиц в Киеве, протестуя против повышения цен на топливо
10:00, 11 октября 2018Происшествия
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Инициатором акции "Бойкот цене на топливо" выступает движение "Авто Евро Сила".
"Евробляхер" стал на аварийке посреди проспекта Победы / фото facebook.com/volodymyr.viatrovych
Сегодня в 09:00 в Киеве "евробляхеры" устроили акцию протеста против повышения цен на топливо.
На данный момент известно, что "евробляхеры" заблокировали движение на улице Богатырской, а также проспекте Победы. В частности, на Богатырской для движения оставили только одну полосу из трех.
Инициатором акции "Бойкот цене на топливо" выступает движение "Авто Евро Сила". Организаторы ранее анонсировали, что в рамках акции должны были остановиться автомобили и маршрутки.
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