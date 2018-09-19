Центр Киева заблокировали около двух тысяч авто на «евробляхах» - полиция

Митинг "евробляхеров" в правительственном квартале будет проходить до 16:00.

Под зданием Кабмина в Киеве собралось около 5 тысяч участников митинга, которые требуют улучшения условий растаможки авто на еврономерах.

Об этом сообщает 44.ua, ссылаясь на представителя пресс-службы Департамента патрульной полиции Яну Кутовую.

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"Действительно, возле Кабинета министров сейчас проходит такая акция. Акция по уменьшению ставок и акцизного сбора на б/у автомобили. Заявленная акция будет проходить с 06:00 предварительно до 16:00. Также заявлено около 5 тыс. человек и 2 тыс. авто. Осложнения движения на ул. Грушевского есть, но они незначительное", - рассказали в патрульной полиции.

Отмечается, что митинг проходит спокойно, никаких провокаций в правительственном квартале не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Киеве под зданием Кабинета Министров Украины начали собираться владельцы авто на еврономерах. Сотни машин припарковались на проезжей части.

Причиной сбора активистов стало заседание Кабинета Министров, на котором будут вносить правки в два законопроекта №8487 и №8488, которые позволят растаможить их автомобили и снизить налоговую нагрузку при ввозе всех применяемых иномарок в страну. Владельцы «евроблях» переживают о дальнейшей судьбе принятия решения.

Из-за собрания владельцев автомобилей на еврономерах был затруднен проезд по улице Михаила Грушевского, на Европейской площади, а также частично тянется на Крещатик в сторону Европейской площади.