Военная прокуратура перекрыла канал поставки из Украины в РФ деталей для изготовления оружия

Во время обысков у подозреваемых прокуратура выявила документы, черновые записи и переписку с заказчиками из России.

Со складов украинских воинских частей в течение последних 20 лет похищали запчасти и комплектующие для боевой техники. Оборудование передавали в Россию, или же его использовали боевики на Донбассе против украинской армии.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

По этому делу задержали одного из братьев-организаторов схемы хищения запчастей. Следователи разоблачили канал поставки запчастей и комплектующих к ракетным системам в России. Их или похищали со складов, или снимали с боевой техники.

Согласно информации следствия, два брата, которые являются гражданами Украины, через курьеров передавали в РФ оборудования, с которого потом в России изготавливали оружие.

Во время обысков у подозреваемых прокуратура выявила документы, черновые записи и переписку с заказчиками из России.

Читайте такжеСБУ задержала организатора поставок в Россию военных товаров

Задержанному сообщили о подозрении и взяли под стражу. Второго брата, который причастен к этой схемы объявили в розыск.

Напомним,в ночь на 20 сентября из военной части Вооруженных сил украины в Житомирской области украли оружие. Из части исчезли 5 пистолетов и 5 автоматов АКС-74. Кто именно украл оружие — пока не установили.

Ранее сообщалось, что военная прокуратура расследует хищение более 170 тонн горючего из части в Одесской области.