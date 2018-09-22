На Сумщине прорвало газопровод, пламя поднялось на 10 метров

Эксперты склоняются к тому, что прорыв произошел не сам по себе, а из-за внешнего вмешательства в газовую сеть.

В Сумской области вблизи села Барановка, еще с вечера 21 сентября пытаются укротить пламя в газопроводе.

Об этом сообщает ТСН.

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По предварительной информации, возгорание произошло еще 21 сентября, около 22 часов. Высота пламени достигала более 10 метров, но постепенно уменьшается, поскольку работники газовой службы перекрыли давление и ждут пока выгорят остатки газа.

Относительно причин аварии, то в пресс-службе газовиков пока преждевременных выводов не делают, но склоняются к тому, что прорыв произошел не сам по себе, а из-за внешнего вмешательства в газовую сеть.

На место происшествия прибыли работники газовой службы, спасатели и полиция, которые следят за развитием ситуации.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября на Сумщине загорелся автобус с двумя десятками детей.