На Сумщине загорелся автобус с двумя десятками детей (фото)
17:50, 21 сентября 2018Происшествия
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Автобус сгорел дотла.
На Сумщине загорелся автобус с детьми / фото su.npu.gov.ua
Возле села Штеповка Лебединского района Сумской области во время движения загорелся автобус, в котором в сопровождении двух педагогов находилось 20 детей.
Как сообщили в полиции Сумской области, автобус принадлежит Хоружискому центру социально-психологической реабилитации детей. Дети и педагоги направлялись к одному из лебединських санаторных заведений.
Детей успели эвакуировать до того, как огонь распространился в салон автобуса / фото su.npu.gov.ua
Детей успели эвакуировать до того, как огонь распространился в салон автобуса. Никто из детей не пострадал. Другим автобусом их вернули в Хоруживку.
Сам автобус сгорел дотла.
Сейчас полиция вместе с экспертами выесняет причины и обстоятельства пожара.
Причину пожара выясняют правоохранители / фото su.npu.gov.ua
Как сообщал УНИАН, 18 сентября на Харьковщине во время движения сгорел дотла пассажирский автобус.
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