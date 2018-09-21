На Сумщине загорелся автобус с двумя десятками детей (фото)

Автобус сгорел дотла.

Возле села Штеповка Лебединского района Сумской области во время движения загорелся автобус, в котором в сопровождении двух педагогов находилось 20 детей.

Как сообщили в полиции Сумской области, автобус принадлежит Хоружискому центру социально-психологической реабилитации детей. Дети и педагоги направлялись к одному из лебединських санаторных заведений.

Детей успели эвакуировать до того, как огонь распространился в салон автобуса. Никто из детей не пострадал. Другим автобусом их вернули в Хоруживку.

Сам автобус сгорел дотла.

Сейчас полиция вместе с экспертами выесняет причины и обстоятельства пожара.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября на Харьковщине во время движения сгорел дотла пассажирский автобус.