На границе с Беларусью задержали украинца-беглеца из исправительной колонии

По словам задержанного, он хотел попасть на территорию России.

Пограничники житомирского отряда задержали возле границы с Беларусью преступника, который сбежал из исправительной колонии и пытался покинуть территорию Украины.

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Как сообщается на сайте ГПСУ, пограничный наряд отдела «Овруч» обнаружил лицо без документов, которое в обход пункта пропуска пыталось нарушить государственную границу с Беларусью. Отсутствие документов мужчина объяснил их утратой, а движение в направлении госграницы – желанием попасть на территорию Российской Федерации.

В дальнейшем было установлено, что задержанный является украинцем, жителем Жмеринки, и находится в розыске. Правоохранители разыскивали его с начала августа за побег из исправительной колонии, где он отбывал наказание в виде 4 лет лишения свободы за совершение разбоя.

Отмечается, что лицо привлечено к административной ответственности за попытку нарушения государственной границы и передано сотрудникам полиции.

Напомним, в апреле на Житомирщине задержали особо опасного преступника, который сбежал из учреждения исполнения наказаний.