После задержания беглецу грозит увеличение срока заключения.

В Житомирской области задержали особо опасного преступника, который 10 апреля сбежал из учреждения исполнения наказаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщила руководитель отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.

«Только что в Ружинском районе оперативники управления уголовного розыска ГУНП и управления пенитенциарной службы в области задержали беглеца из колонии. Отдельная благодарность активным жителям Житомирской области, которые откликнулись на информацию полиции о розыске опасного преступника и помогали в этом. Именно ваши сведения сыграли важную роль», - написала Ващенко.

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По данным полиции, беглец был приговорен к 13 годам лишения свободы за убийство знакомого. 9 лет он уже отсидел. Осужденного за хорошее поведение перевели в центр реабилитации, где он находился 6 месяцев, а затем сбежал. После задержания злоумышленник может провести в местах лишения свободы еще до 9 лет.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля в Житомире с участка социальной рeaбилитaции Житoмирскoй исправительной кoлoнии №4 сбежал особо опасный преступник.

Беглец - Александр Кoзeл, 1989 года рождения. Мужчина в 2009 году был осужден по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 185 (кража) УК Укрaины к 13 годам лишения свободы. Дo aрeста он прoживaл в селе Быстрик Ружинскoгo рaйoна Житомирской области.