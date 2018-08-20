В Киеве молодчики с националистической символикой регулярно нападают на подростков-неформалов

По словам вице-премьера Климпуш-Цинцадзе, было немало случаев, когда за нападениями на несовершеннолетних равнодушно наблюдали взрослые.

В центре столицы подростки с неформальной внешностью регулярно становятся жертвами нападений людей с националистической символикой, сообщила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Комментируя в Facebook историю киевлянина Дмитрия Дубицкого, на дочь которого напали средь бела дня, она отметила, что слышала подобные истории неоднократно.

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«Я знаю ребенка, на которого напали. К сожалению, неоднократно слышала подобные истории о нападениях на подростков-"неформалов" в самом центре моего родного Киева», - указала она.

По словам Климпуш-Цинцадзе, было немало случаев, когда за нападениями на несовершеннолетних равнодушно наблюдали взрослые.

"Подонки, которые считают возможным с нашивками националистических группировок устанавливать свои правила и издеваться над детьми, должны понести наказание", – указала она.

Она также обратилась к руководителям националистических организаций с призывом проверить свои ряды и убедиться, что подобных действий не совершают их представители.

В свою очередь, Дмитрий Дубицкий в Facebook рассказал, что нападение на его дочь, подростка-неформала, произошло в людном месте, на Контрактовой площади. Нападавших было трое, примерно двадцатилетнего возраста, в полувоенной одежде.

«Дочь общалась со знакомыми, одета была, как обычно, неформально - футболка с принтом, значки рок-групп, крашеная прядь волос. "Борцы за нравственность" прицепились с идиотскими вопросами, сорвали с шеи кулон. Окружающие возмутились и начали их оттеснять. Один из подонков вырвался и залил лицо дочери из газового баллончика, после чего все трое удрали», - отметил он.

По его словам, позже нападавшие вернулись и сильно ударили девушку по лицу, после чего снова убежали.

«В центральной части Киева орудуют отморозки (основные локации - Майдан и "Глобус", Почтовая площадь, Контрактовая площадь), которые регулярно оскорбляют и избивают подростков. Поводом, как правило, становится внешний вид - парня могут избить за чёлку или "подкатанные" штаны, девушку - за пирсинг или крашеные волосы. Уже более полутора лет я слышу от дочери рассказы об этом. Конфликты с "нациками" (так их называют наши дети) у неё были и ранее, доходило и до потасовки, но так, как сегодня – впервые», - рассказал Дубицкий.

Нападающие, как отметил отец пострадавшей, носят символику "Правого сектора" и "Национального корпуса". Тем не менее, он уверен, что никакого отношения к данным организациям преступники не имеют.

Напомним, в июне в Киеве прошли стычки между правоохранителями и противниками ЛГБТ-марша. Задержаны были 57 человек.