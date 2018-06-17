Стычки из-за Марша равенства в Киеве: полиция задержала 57 человек

Глава киевской полиции сообщил, что в шесть утра до 200 активистов перекрыли улицу Владимирскую с целью не допустить проведения акции.

Сегодня с 6 утра в Киеве задержаны уже 57 человек, которые хотели воспрепятствовать Маршу равенства. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко в комментарии журналистам на территории проведения акции.

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Он отметил, что в 6 утра в 200 активистов перекрыли улицу Владимирскую с целью не допустить проведения Марша.

"Поэтому полицией было принято решение разблокировать улицу и вывести за периметр, который охраняется", - сказал он.

Крищенко отметил, что полицейским со стороны активистов было осуществлено сопротивление."Слезоточивый газ был, взрыв-пакеты. Всех вывели, а 28 - задержали", - сообщил представителям полиции.

Впоследствии он уточнил, что по состоянию на 9 утра задержанных всего 57 .Он также добавил, что 5 полицейских пострадали от слезоточивого газа, а еще до 10 других лиц обратились к врачам за помощью.

Как сообщал УНИАН, представители Международного форума ЛГБТКИ-сообщества (лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов) ожидают, что в сегодняшнем Марше равенства в центре Киева примут участие 5 тыс. человек.

9 июня 35 депутатов Европейского парламента призвали украинскую власть обеспечить безопасность участников Марша равенства ЛГБТ-сообщества, который пройдет в Киеве 17 июня. Кроме того, первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что к охране общественного порядка будет привлечено около 5 тысяч правоохранителей.