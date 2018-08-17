Прокуратура направила в суд дело в отношении киевлянина, призывавшего к расправе над бездомными животными

Согласно заключению экспертизы, публичные выступления мужчины квалифицированы как пропагандирующие культ насилия и жестокости к бездомным животным, а также призывы к их убийству.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего киевлянина за призывы к расправе над бездомными животными.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице прокуратуры Киева в Facebook.

«Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №10 следственным отделом Шевченковского управления полиции ГУ НП Украины в г. Киеве завершено досудебное расследование в отношении 43-летнего киевлянина по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 300 УК Украины (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости)», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что согласно заключению экспертизы, которая проводилась в рамках этого уголовного производства, публичные выступления и высказывания указанного лица квалифицированы как пропагандирующие культ насилия и жестокости к бездомным животным, призывы к их убийству и подстрекательство других лиц к совершению подобных действий.

В настоящее время стороны по уголовному производству ознакомились с материалами досудебного следствия, и обвинительный акт в отношении указанного лица направлен в Шевченковский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.