В Венгрии разбился автобус с украинцами, пострадали 13 человек

Один из пострадавших сейчас находится в состоянии комы, его жизнь в опасности.

11 августа, во второй половине дня на 59 км автодороги на территории области Ноград в Венгрии в аварию попал микроавтобус, в котором находились украинцы, 13 из них травмированы.

Об этом сообщает посольство Украины в Венгрии.

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Отмечается, что автобус по неизвестным причинам съехал с дорожного полотна и перевернулся.

«Пострадали 13 украинских граждан и водитель, гражданин Венгрии. Всем оказана первая медицинская помощь, все госпитализированы с различными травмами. Известно, что 8 украинцев получили тяжелые травмы, 5 - легкие. Погибших нет», - говорится в сообщении.

В посольстве со ссылкой на местную полицию сообщили, что 13 пострадавших в ДТП граждан Украины были госпитализированы в больницы Будапешта, Ваца и Балашшадярмата.

«Семи пострадавшим, которые получили легкие травмы, разрешено покинуть больницу. Остальные находятся в медучреждениях, один из них - в состоянии комы (угроза жизни остается). Возле него находится отец. Посольство продолжает держать ситуацию на контроле. Устанавливаем связь с родными пострадавших. Находимся в контакте с соответствующими медучреждениями», - добавили в посольстве.

Напомним, в мае в Польше перевернулся автобус с украинцами. В результате инцидента пострадал один человек. Ему оказали помощь на месте.