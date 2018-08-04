На Киевщине врачи просят помочь опознать девушку с татуировкой, которая попала в ДТП

У девушки 14-20 лет не было с собой документов.

Васильковская центральная районная больница призвала помочь опознать жертву ДТП. "30.07.2018 г. в 2:40 в приемное отделение Васильковской ЦРБ поступила девушка, которая пострадала в результате ДТП на трассе Киев-Одесса в районе с. Мытныця", - сообщается на странице больницы в Facebook.

"При девушке не было никаких документов, а также телефона. На вид ей 14-20 лет, волосы кудрявые, русого цвета. Из особых примет: татуировка на левом предплечье. Девушка находится без сознания в отделении анестезиологии и интенсивной терапии", - пишет больница.

Читайте такжеВ Днепре на ходу загорелся автомобиль с детьми (фото, видео)

"Просим всех, кто имеет какую-либо информацию относительно личности пострадавшей, обращаться к Васильковской ЦРБ по тел. 2-11-14 (приемная), 2-47-52 (приемное отделение), 2-47-60 (реанимация). Также просим максимально распространить данное сообщение для скорейшего установления личности пострадавшей и уведомления родственников", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве ночью столкнулись 4 авто.