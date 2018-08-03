В Киеве ночью произошло масштабное ДТП: столкнулись 4 авто

Сначала столкнулись Chery Amulet, Skoda и ВАЗ, а впоследствии, не заметив аварии, к ним присоединился еще и Chevrolet.

Ночью 3 августа в Киеве на проспекте Победы произошло ДТП с участием сразу 4 автомобилей. Сначала столкнулись Chery Amulet, Skoda и ВАЗ, а впоследствии, не заметив аварии, к ним присоединился еще и Chevrolet.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua. "Сначала столкнулись Amulet, Skoda и ВАЗ. Через 5 минут, водитель Chevrolet не заметив аварии, на полном ходу "припечатал" ВАЗ в Amulet и остановился через 150 м. Чудом обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

На месте ДТП, не смотря на ночное время, образовался затор.

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