Певица призналась, что они были неудачными.

Популярная украинская певица и блогер Анна Тринчер поделилась, как ходила на свидания после развода с блогером Александром Волошиным. Артистка призналась, что встречи с мужчинами были неудачными.

Как известно, звездная пара разошлась полгода назад. Анна Тринчер рассказала, что за этот период она трижды ходила на свидания. По словам певицы, обычно это были старшие и состоятельные мужчины. Однако главным критерием, который отметила блогер, было то, что ни один из мужчин не знал о ней ничего.

Но ни один из них не понравился Тринчер и она решила не продолжать общение. Анна вспомнила свой сложный развод и подчеркнула, что больше не хочет повторять прошлых ошибок:

За эти полгода я была три раза на свидании. Со всеми, с кем я ходила на свидания, они не знали меня. Это обычно мужчины 30+, реализованные в своем деле, имеющие свой доход, бизнес, какое-то свое дело, которым вдохновляются. Но ничего не откликается, абсолютно. Просто сидишь и в моменте включается такой шумоизолятор, где ты ничего не слышишь, а просто смотришь, как он улыбается, ест, а ты просто в прострации. У меня достаточно травматичный развод и есть желание больше не наступать на свои ошибки.

Более того, исполнительница поделилась, что есть немало мужчин, которые знакомятся с ней только из-за выгоды. Дело в том, что они знают ее как известную певицу, и пытаются воспользоваться этим для своей популярности.

"Что самое важное, к сожалению, что большинство мужчин, которые знакомятся и знают, кто я, делают это из-за своих личных потребностей - обычно коммерческих. Я имею популярный блог, я могу где-то отметить и так далее. И это очень грустно, потому что я это очень чувствую", - рассказала Тринчер.

К слову, Анна Тринчер и Александр Волошин поженились в 2022 году. У них была небольшая свадьба, на которую пара пригласила только родных. Со временем отношения блогеров ухудшились и в конце 2023 года Анна объявила о разводе.

Напомним, ранее Анна Тринчер рассказала, как относилась к идеям Волошина. Певица призналась, что не всегда поддерживала идеи экс-супруга ради хайпа.

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